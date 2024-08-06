Жінки зможуть безкоштовно опанувати професію водія автобуса: деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури .

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та представництво ООН Жінки в Україні домовились про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.

Проєкт під назвою "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" - це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок.

"Фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням", - пояснили в міністерстві.

Мета проекту

Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач наголосив, що мета пілотного проєкту - забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів.

"Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників. Вдячний нашим партнерам з ООН Жінки за підтримку цієї ідеї та готовність разом реалізувати цей амбітний проєкт”, - додав він.

Серед ключових завдань ініціативи:

створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;

розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

Мало того, у межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.