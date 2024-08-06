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Жінки зможуть безкоштовно опанувати професію водія автобуса: деталі

Україна, Вівторок 06 серпня 2024 20:31
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Жінки зможуть безкоштовно опанувати професію водія автобуса: деталі Фото: Мінінфраструктури запустить пілотний проєкт (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні жінки зможуть безкоштовно опанувати професію водія автобуса. Дана ініціатива покликана частково перекрити дефіцит кадрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та представництво ООН Жінки в Україні домовились про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.

Проєкт під назвою "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" - це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок.

"Фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням", - пояснили в міністерстві.

Мета проекту

Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач наголосив, що мета пілотного проєкту - забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів.

"Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників. Вдячний нашим партнерам з ООН Жінки за підтримку цієї ідеї та готовність разом реалізувати цей амбітний проєкт”, - додав він.

Серед ключових завдань ініціативи:

  • створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;
  • розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;
  • інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

Мало того, у межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Нагадаємо, днями ми писали, що ветерани можуть безкоштовно вивчитися в IT.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що українці, які втратили роботу через війну, можуть безплатно опанувати нову професію.

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