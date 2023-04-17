Жили под обстрелами. Полицейские эвакуировали из-под Донецка пятерых детей (фото)

Правоохранителям удалось эвакуировать пятерых детей из Красногоровки (Донецкая область) за один день. В настоящее время их отправили в более безопасные регионы Украины.

"Каждый выезд в Красногоровку - это риск для жизни и здоровья полицейских, ведь линия фронта - в нескольких километрах, а дорогу в город обстреливают оккупанты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз "Белые ангелы" эвакуировали из Красногоровки большую семью - 5 взрослых и 4 детей. Родные дома покинули 49-летняя женщина с детьми 12, 16 и 23 лет, ее невестка с двумя малышами 3 и 7 лет и две пожилые бабушки. Взрослых и детей вывезли в Днепр, откуда семья отправилась к знакомым в Киевскую область.

"В безопасный регион направилась еще одна семья из Красногоровки, которую в этот день вывезли "Белые ангелы". В семье воспитывается маленькая девочка - ей всего 1,8 лет", - добавили в полиции.