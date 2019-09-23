Жеваго викликали на допит в ДБР

Колишнього народного депутата Костянтина Жеваго викликали на допит і для вручення підозри в Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок Генеральної прокуратури.

Згідно з повідомленням порядку, Жеваго повинен з'явитися на допит в ГБР 27 вересня в 11:00.

"Гр-н Жеваго, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з'явитися 27 вересня 2019 року в 11:00 в кабінет №906 в Державне бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Петлюри, 15, у кримінальному провадженні №62019000000000890 від 14.06.2019 для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

Костянтин Жеваго є виконавчим директором компанії Ferrexpo, а також бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит". У серпні РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру двох топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит", які розтратили 2,5 млрд гривень. За словами першого заступника директора ДБР Ольги Варченко, на причетність до схемі також перевіряють нардепа. За даними ЗМІ мова йшла про Костянтина Жеваго.

Раніше повідомлялося, що перевірка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виявила виведення групою посадових осіб банку "Фінанси та Кредит" коштів шляхом надання завідомо безнадійних кредитів на суму майже 5 млрд грн.