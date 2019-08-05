Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

На причетність до злочинної схеми перевіряють Костянтина Жеваго

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит", які розтратили 2,5 мільярди гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника директора ГБР Ольги Варченко.

За її словами, матеріали справи дають підстави вважати, що колишній заступник голови правління банку, начальник одного з його управлінь і інші топ-менеджери причетні до схеми щодо розтрати коштів.

"Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку" Фінанси і кредит ". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд гривень банку", - зазначила Варченко.

Вона також уточнила, що на причетність схеми перевіряють нардепа. За даними ЗМІ, мова йде про Костянтина Жеваго, який раніше володів банком.

За даними слідства, офшорна компанія в 2007-2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Після цього між ними і банком "Фінанси та кредит" були укладені договори застави на суму понад 113 млн доларів, яким банк доручалося за офшорну компанію своїми грошима на кореспондентських рахунках в банках-кредиторів за кордоном.

У 2015 році через невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки зняли з рахунків банку "Фінанси і кредит" 113 млн доларів. При цьому запоруку списали відразу після того, як банк "Фінанси і кредит" був оголошений неплатоспроможним.

Колишньому заступнику голови інкримінують фіктивне підприємництво та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, начальнику управління - розтрату.

Нагадаємо, раніше перевірка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виявила виведення групою посадових осіб банку "Фінанси та Кредит" грошових коштів шляхом надання завідомо безнадійних кредитів на суму майже 5 млрд грн.