ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит"

Новини » Суспільство    05.08.2019 - 17:59
ДБР оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит"
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

На причетність до злочинної схеми перевіряють Костянтина Жеваго

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит", які розтратили 2,5 мільярди гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника директора ГБР Ольги Варченко.

За її словами, матеріали справи дають підстави вважати, що колишній заступник голови правління банку, начальник одного з його управлінь і інші топ-менеджери причетні до схеми щодо розтрати коштів.

"Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку" Фінанси і кредит ". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд гривень банку", - зазначила Варченко.

Вона також уточнила, що на причетність схеми перевіряють нардепа. За даними ЗМІ, мова йде про Костянтина Жеваго, який раніше володів банком.

За даними слідства, офшорна компанія в 2007-2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Після цього між ними і банком "Фінанси та кредит" були укладені договори застави на суму понад 113 млн доларів, яким банк доручалося за офшорну компанію своїми грошима на кореспондентських рахунках в банках-кредиторів за кордоном.

У 2015 році через невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки зняли з рахунків банку "Фінанси і кредит" 113 млн доларів. При цьому запоруку списали відразу після того, як банк "Фінанси і кредит" був оголошений неплатоспроможним.

Колишньому заступнику голови інкримінують фіктивне підприємництво та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, начальнику управління - розтрату.

Нагадаємо, раніше перевірка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виявила виведення групою посадових осіб банку "Фінанси та Кредит" грошових коштів шляхом надання завідомо безнадійних кредитів на суму майже 5 млрд грн.

ДБР розслідує відмивання коштів за допомогою боргових облігацій Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Парубія
Новини України отмывание денегДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся