Жетони у київському метро будуть дійсні до 31 березня

Жетони в метрополітені Києва будуть дійсні до 31 березня, після чого їх повністю замінить електронний квиток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Так, згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації про перехід на е-квиток, передбачається, що жетони будуть працювати до 31 березня. З 1 квітня разовий прохід буде по qr-квиткам.

Крім цього, всі записані поїздки на зелені картки можна використати до 31 березня 2021 року. Після цієї дати вони також перестануть діяти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в КМДА планують змінити систему проїзних. Вони можуть випускатися тільки на всі види транспорту з обмеженням кількості поїздок і без обмеження. Крім того, вводяться проїзні на 24 години (100 гривень), 48 годин (150 гривень), 72 години (200 гривень).

Нагадаємо, в липні 2019 року в КМДА анонсували, що Київ остаточно переходить на е-квиток з 31 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що раніше невідомі повідомили про мінування станцій "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна". В результаті замінування не підтвердилося.