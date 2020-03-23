ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На карантин у Києві закрили всі інтернати

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 14:17
На карантин у Києві закрили всі інтернати
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інтернати закрили для відвідувачів

На карантин у Києві у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу закрили всі інтернати. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, прийнято рішення максимально обмежити контакти вразливих категорій.

"Для цього всі інтернатні заклади міста закриті на вхід і вихід. Також на території інтернатів не допускаються відвідувачі. Працівники, які живуть за межами Києва, тимчасово проживають на території інтернатів або працюють вахтовим методом", - зазначила вона.

Вона додала, що в інтернатах немає підозр на коронавірус. При цьому 11 осіб захворіли на гостру респіраторно-вірусну інфекцію в Київському психоневрологічному інтернаті і 2 людини - в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві протестували на коронавірус майже 600 осіб. На сьогодні відомо про 24 випадки зараження.

Також повідомлялося, що перепустку на проїзд у громадському транспорті Києва отримали понад 200 тис. осіб.

В Іспанії 4,5 тис. нових випадків зараження і майже 500 смертей від коронавірусу
Новини України КиївкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся