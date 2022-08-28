"Жест доброї волі" не за горами? Російські командири масово тікають з Херсону

Російські командири масово тікають з Херсонської області. Українські військові натякають на черговий "жест доброї волі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне угруповання військ "Каховка".
"Відомо, що командири "славнозвісних" 83 одшбр та 11 одшбр разом зі своїми родинами поступово переміщаються на правий берег Дніпра в більш безпечне місце", - йдеться в повідомленні.
За даними ЗСУ, це також стосується і місцевого бомонду в обличчі колаборантів, які будуть шукати краще життя в іншому місці, але не в Херсонській області.
"Невже це черговий крок доброї волі від орків?" – припускають в оперативному угрупуванні.
Нагадаємо, Росія евакуювала залишки гарнізону на острові Зміїний 30 червня після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.
Пропаганда Кремля заявила, що гарнізон покинув острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН з організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України. Після цього цей словесний вираз став чи не прислів'ям.
Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів. Загалом Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже близько 46750 своїх військових убитими.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ вдарили по опорних пунктах ворога і знищили два склади з боєприпасами під Херсоном.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.