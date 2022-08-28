"Жест доброї волі" не за горами? Російські командири масово тікають з Херсону

"Відомо, що командири "славнозвісних" 83 одшбр та 11 одшбр разом зі своїми родинами поступово переміщаються на правий берег Дніпра в більш безпечне місце", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗСУ, це також стосується і місцевого бомонду в обличчі колаборантів, які будуть шукати краще життя в іншому місці, але не в Херсонській області.

"Невже це черговий крок доброї волі від орків?" – припускають в оперативному угрупуванні.

"Жест доброї волі"

Нагадаємо, Росія евакуювала залишки гарнізону на острові Зміїний 30 червня після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.

Пропаганда Кремля заявила, що гарнізон покинув острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН з організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України. Після цього цей словесний вираз став чи не прислів'ям.