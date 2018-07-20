Всі жертви ДТП на трасі Одеса-Київ є громадянам Білорусі

Поліція відкрила "гарячу лінію" для родичів постраждалих у ДТП на трасі Одеса-Київ

Всі жертви дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася сьогодні на трасі Одеса-Київ поблизу Кривого Озера є громадянам Білорусі. Про це йдеться у повідомленні облуправління поліції.

Як повідомляється, наразі слідчі встановили особи громадян, які загинули та отримали травми у ДТП на трасі Київ-Одеса.

"Всі вони є громадянами республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі облуправління поліції організувало "гарячу лінію" для родичів жертв аварії. Телефонувати можна за номером +38(0512)-53-11-13.

Також зазначається, що про подію поінформовано Міністерство закордонних справ України.

Крім того, за даними TUT.BY, представник "Гомельоблпассажіртранс" Ілля Авдєєнко повідомив, що перевезення пасажирів за маршрутом Одеса-Гомель здійснював перевізник-"нерегулярщік", який не звертався за дозволом на здійснення регулярних перевезень по міжнародних маршрутах.

Також за даними видання, за кермом мікроавтобуса був власник компанії-перевізника, він загинув.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вранці на трасі Київ-Одеса рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, загинули п'ять осіб, ще 12 осіб постраждали.