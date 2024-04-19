Жертвы и много раненых, разбитые дома: что известно об ударах по Днепру и области

Стали известны подробности вражеской комбинированной воздушной атаки по Днепропетровской области в ночь на 19 апреля. Известно, что количество жертв и пострадавших увеличилось в разных городах региона.
Детали о последствиях российской атаки на Днепропетровскую область, и что известно на данный момент - в материале РБК-Украина.
В материале использовались публикации из Telegram-канала главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, мэра Днепра Бориса Филатова.
В областном центре был поврежден жилой дом – пятиэтажка, которая также горела в результате вражеской воздушной атаки.
По словам начальника ОВА, в Днепре, кроме жилого дома, повреждены также два инфраструктурных объекта.
"В целом в городе сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых", - рассказал Лысак.
Позже стало известно, что число пострадавших в результате ракетной атаки по городу увеличилось до 15 человек. Они "средней" тяжкости, передали в ОВА.
Последствия ракетного обстрела Днепра 19 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Мэр Днепра уточнил, что враг нанес удары "в самый центр города".
В Синельниково Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие, среди раненых есть дети.
"Один - тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 - повреждены", - рассказали в ОВА.
Позже стало известно о погибшем в этом городе.
"Синельниково. Среди них (трое пострадавших) - 2 детей. К сожалению, один восьмилетний ребенок умер в больнице. Соболезнования родным и близким", - рассказал позже председатель ОВА.
В этом населенном пункте, по данным руководителя ОВА, было повреждено одно из предприятий.
В Кривом Роге известно о троих пострадавших.
Вилкул рассказал, что было "попадание" в инфраструктурный объект города, возник пожар.
"На место направлены все оперативные службы, идет ликвидация последствий. Известно о 3 пострадавших - мужчинах 43, 53 лет и женщине 58 лет. 2 мужчин в больнице, средней тяжести", - передал глава Совета обороны Кривого Рога.
Он добавил, что в городе "все службы, больницы, социальные учреждения работают, свет есть".
По словам Лысака, часть вражеских целей сбили силы противовоздушной обороны.
"В частности, только за утро, предварительно, 9 ракет. И еще 2 - ночью. Детали по этому поводу - впоследствии. К сожалению, есть и попадание", - говорит он.
По словам Вилкула, россияне этой ночью атаковали Днепропетровскую область и Кривой Рог ракетами и ударными дронами.
"В небе над областью было сбито около 10 ракет", - рассказал он.
"Враг осуществил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь. На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется", - сообщили в УЗ.
В настоящее время работа вокзала станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего сообщения и пригородные не курсируют до станции Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново.
Кроме того, задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:
После высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд.
Напомним, этой ночью войска РФ нанесли по Украине комбинированный воздушный удар с применением ракет и дронов-камикадзе. Сначала оккупанты запустили несколько групп "Шахедов", а позже - ракеты. В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Также сообщалось, что ночью в Днепре из-за ракетной атаки прозвучала серия взрывов, было известно о работе ПВО в регионе. Также сообщалось, что вражеские воздушные цели летели курсом на Кривой Рог. Кроме того, сообщалось также о взрывах в районе Одессы.
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