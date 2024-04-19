Жертвы и много раненых, разбитые дома: что известно об ударах по Днепру и области

В материале использовались публикации из Telegram-канала главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, мэра Днепра Бориса Филатова.

Главное по состоянию на 08:30

По данным МВД, речь идет о 16 раненых и двое погибших в Днепре. "Прилет" произошел в самом центре в жилую пятиэтажку.

В Синельниковском районе в Днепропетровской области погибли шесть человек, среди них дети шести и восьми лет, еще два человека ранены.

РФ целенаправленно била по объектам "Укрзализныци". Есть раненые среди железнодорожников. Работа вокзала в Днепре прекращена, туда не ходят поезда дальнего сообщения: временно конечными остановками Нижнеднепровск и Горяиново.

Днепр

В областном центре был поврежден жилой дом – пятиэтажка, которая также горела в результате вражеской воздушной атаки.

По словам начальника ОВА, в Днепре, кроме жилого дома, повреждены также два инфраструктурных объекта.

"В целом в городе сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых", - рассказал Лысак.

Позже стало известно, что число пострадавших в результате ракетной атаки по городу увеличилось до 15 человек. Они "средней" тяжкости, передали в ОВА.

Последствия ракетного обстрела Днепра 19 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Мэр Днепра уточнил, что враг нанес удары "в самый центр города".

Синельниково

В Синельниково Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие, среди раненых есть дети.

"Один - тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 - повреждены", - рассказали в ОВА.

Позже стало известно о погибшем в этом городе.

"Синельниково. Среди них (трое пострадавших) - 2 детей. К сожалению, один восьмилетний ребенок умер в больнице. Соболезнования родным и близким", - рассказал позже председатель ОВА.

Павлоград

В этом населенном пункте, по данным руководителя ОВА, было повреждено одно из предприятий.

Кривой Рог

В Кривом Роге известно о троих пострадавших.

Вилкул рассказал, что было "попадание" в инфраструктурный объект города, возник пожар.

"На место направлены все оперативные службы, идет ликвидация последствий. Известно о 3 пострадавших - мужчинах 43, 53 лет и женщине 58 лет. 2 мужчин в больнице, средней тяжести", - передал глава Совета обороны Кривого Рога.

Он добавил, что в городе "все службы, больницы, социальные учреждения работают, свет есть".

Работа ПВО

По словам Лысака, часть вражеских целей сбили силы противовоздушной обороны.

"В частности, только за утро, предварительно, 9 ракет. И еще 2 - ночью. Детали по этому поводу - впоследствии. К сожалению, есть и попадание", - говорит он.

По словам Вилкула, россияне этой ночью атаковали Днепропетровскую область и Кривой Рог ракетами и ударными дронами.

"В небе над областью было сбито около 10 ракет", - рассказал он.

РФ целенаправленно била по объектам УЗ

"Враг осуществил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь. На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется", - сообщили в УЗ.

В настоящее время работа вокзала станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего сообщения и пригородные не курсируют до станции Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново.

Кроме того, задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:

№38 Киев - Запорожье,

№80 Львов - Днепр,

№120 Киев - Запорожье.

После высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд.

Ночной удар дронами и ракетами по Украине 19 апреля

Напомним, этой ночью войска РФ нанесли по Украине комбинированный воздушный удар с применением ракет и дронов-камикадзе. Сначала оккупанты запустили несколько групп "Шахедов", а позже - ракеты. В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Также сообщалось, что ночью в Днепре из-за ракетной атаки прозвучала серия взрывов, было известно о работе ПВО в регионе. Также сообщалось, что вражеские воздушные цели летели курсом на Кривой Рог. Кроме того, сообщалось также о взрывах в районе Одессы.