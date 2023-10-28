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Киевлян предупредили о возможных отключениях света сегодня

Киев, Суббота 28 октября 2023 11:13
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Киевлян предупредили о возможных отключениях света сегодня Фото: в Киеве могут быть отключения света из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключение света в Киеве может произойти сегодня, 28 октября. Причиной этого может стать погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

В Киеве сегодня фиксируют порывы ветра до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, такие погодные условия продержатся в течение всего дня.

"Непогода может привести к аварийным отключениям света. Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды", - говорится в сообщении.

Узнать причины отключения света и сроки восстановления можно через чат-бот в Viber и Telegram.

Сообщить ДТЭК об отсутствии света можно онлайн:

  • официальный сайт компании - кнопка "Сообщите нам об отсутствии электроэнергии";
  • частные сообщения на официальной странице компании в Facebook ;
  • кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стационарный телефон 15 88.

Непогода в Киеве

Сегодня Киев накрыл мощный ветер. Из-за шквалов в столице произошел настоящий деревопад.

В Шевченковском районе дерево упало на человека, мужчина от полученных травм скончался. Также там из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Ее госпитализировали. Между тем, в сети сообщают, что на Отрадном дерево упало на киоск с людьми.

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