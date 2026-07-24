Жертвы, 100 раненых и два уголовных дела: что известно об ударе по полигону в Киевской области

Главное:

Ракетный удар по Киевщине: Россия нанесла дневной баллистический удар по территории частного полигона, где проходили мероприятия с участием представителей украинской оборонной индустрии. Воздушные силы сбили одну из трех запущенных ракет.

Россия нанесла дневной баллистический удар по территории частного полигона, где проходили мероприятия с участием представителей украинской оборонной индустрии. Воздушные силы сбили одну из трех запущенных ракет. Масштабные жертвы: По состоянию на 15:00 известно о 10 погибших и около 100 раненых.

По состоянию на 15:00 известно о 10 погибших и около 100 раненых. Два уголовных дела: Помимо расследования военного преступления РФ (ст. 438 УК), Офис генпрокурора открыл производство по ч. 3 ст. 367 УК (служебная халатность) - следствие будет выяснять, кто принимал решение о проведении массового мероприятия во время войны и были ли соблюдены меры безопасности.

Удар по полигону

Сегодня днем РФ атаковала Киев и область баллистикой. По данным Воздушных сил, враг запустил три баллистических ракеты, одну из них удалось сбить.

"Произошел удар. Баллистика... Сегодня уже не в ночное, а в дневное время были нанесены удары. 2 "Оникса" (по югу, - ред.) и три баллистики по состоянию на данный момент. Была информация и о 10 ракетах в телеграмм-каналах. Имеем три ракеты, одну из них удалось перехватить ПВО, две, к сожалению, не удалось, и по Киевской области зафиксированы те два попадания", - сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Позже стало известно, что удар врага пришелся по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии.

По данным КОВА, удар был нанесен "по территории частного полигона, где проходили мероприятия". В настоящее время эта информация тщательно проверяется.

Что известно о жертвах атаки

Сначала о последствиях атаки сообщил президент Владимир Зеленский, он отмечал, что в результате удара погибли шесть человек и десятки пострадали.

Впоследствии генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что количество жертв возросло.

По состоянию на 15:00 известно о 10 погибших и около 100 ранены.

Уголовное дело

По данным генпрокурора, по факту военного преступления РФ открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"В то же время начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины относительно возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что привело к гибели людей и других тяжких последствий...Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения", - добавил он.