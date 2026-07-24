Жертвы, 100 раненых и два уголовных дела: что известно об ударе по полигону в Киевской области

РФ днем 24 июля ударила по частному полигону в Киевской области, на локации находились представители украинской оборонной индустрии. Пока известно о 10 погибших, десятках раненых.
Все что известно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Сегодня днем РФ атаковала Киев и область баллистикой. По данным Воздушных сил, враг запустил три баллистических ракеты, одну из них удалось сбить.
"Произошел удар. Баллистика... Сегодня уже не в ночное, а в дневное время были нанесены удары. 2 "Оникса" (по югу, - ред.) и три баллистики по состоянию на данный момент. Была информация и о 10 ракетах в телеграмм-каналах. Имеем три ракеты, одну из них удалось перехватить ПВО, две, к сожалению, не удалось, и по Киевской области зафиксированы те два попадания", - сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Позже стало известно, что удар врага пришелся по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии.
По данным КОВА, удар был нанесен "по территории частного полигона, где проходили мероприятия". В настоящее время эта информация тщательно проверяется.
Сначала о последствиях атаки сообщил президент Владимир Зеленский, он отмечал, что в результате удара погибли шесть человек и десятки пострадали.
Впоследствии генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что количество жертв возросло.
По состоянию на 15:00 известно о 10 погибших и около 100 ранены.
По данным генпрокурора, по факту военного преступления РФ открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
"В то же время начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины относительно возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что привело к гибели людей и других тяжких последствий...Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения", - добавил он.