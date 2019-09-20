Жертвами тропічного шторму в Техасі стали дві людини

В результаті тропічного шторму "Імельда" , який обрушився на Техас, загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Повідомляється, що в даний час в постраждалих районах ведеться пошуково-рятувальна операція.

Мер Хьюсьтона Сильвестр Тернер повідомив, що околиці міста виявилися затоплені. У зв'язку з негодою понад 900 рейсів було скасовано або затримано.

Нагадаємо, вчора новий ураган "Лорена", який сформувався в Тихому океані, обрушився на узбережжя Мексики.

РБК-Україна писало, що в результаті потужного урагану "Доріан", який кілька днів поспіль бушував на Багамах, зниклими безвісти вважаються 2,5 тис. осіб.

Нагадаємо, ураган "Доріан" зруйнував понад 13 тисяч будинків на Багамських островах. Він обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня, швидкість вітру досягала 298 км/год. Потім стихія пронеслася вздовж атлантичного узбережжя США до Канади, завдаючи істотної шкоди. У Канаді через ураган "Доріан" майже 500 тис. людей залишилися без електрики.