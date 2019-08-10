Жертвами тайфуну в Китаї стали 13 людей

В результаті тайфуну в Китаї станом на ранок 10 серпня загинули 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

Як повідомляється, в ніч з п'ятниці на суботу на схід Китаю обрушився тайфун "Лекіма". Найбільше від негоди постраждала китайська провінція Чжецзян, переселені

до східного узбережжя Китаю наближається супертайфун "Лекіма". За даними метеорологів, "Лекіма" повинен стати найпотужнішим тайфуном з 2014 року. Через негоду в Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки.

Також РБК-Україна повідомляло, що Індію накрила повінь. Через сильні зливи і селеві потоки, які тривають з 8 серпня, вже загинули 42 людини, ще 15 людей вважаються зниклими без вести. Місцеве населення переселяють в табори допомоги.