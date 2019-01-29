Жертвами стихійних лих в світі в 2018 стали майже 11 тис. осіб

Ще 61,7 мільйона людей постраждали

В мире в течение 2018 года из-за природных катаклизмов погибли 10 тыс. 733 и пострадали 61,7 миллиона человек. Это следует из данных Центра исследований по эпидемиологии стихийных бедствий (CRED), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Отчет базируется на результатах анализа 281 природного катаклизма.

"В 2018 году стихийные бедствия были зафиксированы во всех регионах мира. Если мы хотим сократить ущерб от природных катаклизмов, то должны знать, как управлять рисками стихийных бедствий", - сказал представитель CRED Мами Мицутори.

Отмечается, что наибольший ущерб в прошлом году стихийные бедствия нанесли Индии, Филиппинам и Китаю.

В то же время наибольшее число человеческих жертв в результате стихийных бедствий было зафиксировано в Индонезии, Индии и Гватемале.

От землетрясений, цунами и вулканической деятельности в 2018 году пострадали 3,4 миллиона человек. Из-за этих катаклизмов в Индонезии погибли 4417 человек, Гватемале - 425, Папуа-Новой Гвинее - 145 человек.

В 2018 году в мире от землетрясений погиб 4321 человек.

Напомним, мощное цунами обрушилось на побережье Индонезии 22 декабря 2018. Предполагается, что спровоцировало цунами, извержение вулкана Анак Кракатау. Больше всего пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, отелей и других зданий.

В результате наводнения погибли по меньшей мере 68 человек.