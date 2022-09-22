Жертвами российской оккупации в Изюме могли стать более тысячи человек, - горсовет
Число жертв среди гражданских вследствие российской оккупации Изюма может превышать тысячу человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заммэра города Владимира Мацокина на брифинге.
"Сегодня мы можем говорить о том, что такие захоронения - не в одном месте, а по меньшей мере в трех… Там тоже могут располагаться массовые захоронения. И если поначалу мы оценивали, что жертв среди мирного населения нашей общины - тысяча человек, я боюсь, что эта цифра может только увеличиться", - сказал он.
Сейчас эксгумация тел массового захоронения в Изюме продолжается и пока непонятно, когда она завершится.
"На сегодняшний день эти действия не завершены, я думаю, что они даже не дошли до середины… Тела отправляют в Харьков, и там с ними будут работать специалисты", - отметил Мацокин.
Заммэра рассказал, что родные погибших сдают материал для исследования ДНК в Изюме, а сами исследования будут проводиться в Харькове.
Напомним, ранее сообщалось, что на месте массового захоронения по данным на вторник, 20 сентября, в Изюме Харьковской области нашли уже 263 тела, в том числе тела 2 детей.
По данным мэра Изюма Валерия Марченко на 18 сентября эксгумация тел будет длиться еще 2 недели.
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