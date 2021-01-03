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Зсув у Норвегії: число жертв зросло

Норвегія, Неділя 03 січня 2021 12:57
Зсув у Норвегії: число жертв зросло
Фото: пошукова операція у Норвегії (nrk.no)
Автор: Юлія Струк

Продовжується пошуково-рятувальна операція після масштабного зсуву ґрунту у Норвегії. Станом на зараз знайдені тіла п’яти із десяти людей, що зникли безвісти.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Першого загиблого знайшли в п'ятницю, у суботу було виявлено ще три тіла. В неділю вранці рятувальники знайшли ще одного загиблого.

П’ятеро людей залишаються зниклими.

У поліції підкреслюють, що досі говорять про рятувальну операцію. Це означає, що вони все ще шукають тих, хто вижив.

Загалом у неділю пошуками на ділянці зсуву будуть займатися п’ять команд, а Цивільна оборона розпочала відкачувати воду з дамби, яка протікає в зону зсуву.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рятувальникам вдалося виявити ще два тіла жертв зсувів грунту. Тіла виявили за допомогою собак.

Таким чином, число загиблих унаслідок катастрофи зросло до трьох. Поліція не надавала жодної інформації про стать і вік трьох знайдених жертв природнього лиха.

Як писало РБК-Україна, зсув у муніципалітеті Джердрум стався вдень у середу, 30 грудня. Довжина зсуву становить 700 метрів, і він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків.

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