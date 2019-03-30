Жертвами повеней в Афганістані стали майже два десятки осіб

В результаті повеней, які сталися в декількох провінціях Афганістану, загинули щонайменше 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив представник управління з питань надзвичайних ситуацій Хасибулл Шир Хані, в результаті повеней, які почалися у четвер, 28 березня, в провінції Явзян загинули щонайменше 12 осіб, ще двоє загинули в провінції Бадгісі. Також повені забрали життя двох людей у провінції Гераті, ще одна людина загинула в провінції Сар-е Пул.

Крім того, в результаті повеней були знищені більше півтисячі будинків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сильні повені в Афганістані загинули щонайменше 20 людей. Повені затопили до 2 тисяч будинків. Також в результаті повеней близько 10 людей пропали безвісти в провінціях Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.

Як писало РБК-Україна, кількість постраждалих у результаті удару тропічного циклону "Ідай" в Африці зросла до 1,85 млн людей. Також в результат удару циклону загинули 761 людей. Повінь у Мозамбіку забрала життя 446 людей, в Зімбабве загинуло 259 людей, в Малаві - 56.

Додамо, в Афганістані під час повені в районі Сароби (центральна частина провінції Кабул) загинули не менше 17 осіб.