Жертвами авіакатастрофи в Ефіопії стали 8 громадян США

Держдеп офіційно підтвердив число загиблих американців

Среди погибших в результате крушения самолета в Эфиопии - Ethiopian Airlines - естб восемь граждан США. Кае информирует РБК-Украина со ссыкой на заявление Государтвеного департамента США.

В Госдепе выразили соболезнования семьям погибших. Американские дипломатические ведомства сотрудничают с правительством Эфиопии и авиакомпанией Ethiopian Airlines для оказания помощи.

"Государственный департамент США выражает наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической катастрофе рейса ET302 авиакомпании Ethiopian Airlines. Мы можем подтвердить, что, по меньшей мере, восемь граждан США были среди жертв", - следует из сообщения внешнеполитического ведомства США.

Напомним, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт. Никто не выжил.

Вследствие крушения самолета в Эфиопии авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 19 сотрудников Организации объединенных наций.