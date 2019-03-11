Жертвами авіакатастрофи в Ефіопії стали 8 громадян США

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Держдеп офіційно підтвердив число загиблих американців

Серед загиблих в результаті аварії літака в Ефіопії - Ethiopian Airlines - естб вісім громадян США. Кая інформує РБК-Україна з цим посиланням: на заяву государтвенной департаменту США.

У Держдепі висловили співчуття сім'ям загиблих. Американські дипломатичні відомства співпрацюють з урядом Ефіопії та авіакомпанією Ethiopian Airlines для надання допомоги.

"Державний департамент США висловлює глибокі співчуття родинам та друзям загиблих в трагічній катастрофі рейсу ET302 авіакомпанії Ethiopian Airlines. Ми можемо підтвердити, що, щонайменше, вісім громадян США були серед жертв", - випливає з повідомлення зовнішньополітичного відомства США.

Нагадаємо, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, на борту якого знаходилися 157 осіб, в тому числі вісім членів екіпажу, розбився недалеко від ефіопського міста Дебре-Зейт. Ніхто не вижив.

Внаслідок аварії літака в Ефіопії авіакомпанії Ethiopian Airlines загинули 19 співробітників Організації об'єднаних націй.