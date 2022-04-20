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Жертв у результаті нічного обстрілу у Миколаївській області немає, - ЗСУ

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Миколаївська область, Середа 20 квітня 2022 16:46
Жертв у результаті нічного обстрілу у Миколаївській області немає, - ЗСУ Фото: у Миколаївській області в результаті обстрілів ніхто не постраждав (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У результаті обстрілів у Миколаївській області, що сталися в ніч на 20 квітня, жертв немає. Проте внаслідок атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"На Миколаївщині протягом ночі тривали обстріли системами залпового вогню "Смерч". Уражено місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку, інші об’єкти інфраструктури. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано рятувальними службами. Жертв серед місцевого населення немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївській області окупанти обстріляли лікарню, зруйновані відділення діалізу та приймальне відділення.

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