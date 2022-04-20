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У Баштанці окупанти обстріляли лікарню, - глава Миколаївської облради

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Миколаїв, Середа 20 квітня 2022 00:44
У Баштанці окупанти обстріляли лікарню, - глава Миколаївської облради Лікарня у Баштанці (Фото: t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Константин Широкун

Глава Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва заявила, що сьогодні в результаті обстрілів Баштанки серйозно постраждала лікарня. Повністю зруйновані відділення діалізу та приймальне відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ганни Замазеевой.

Також серйозно постраждала операційна, вибиті всі вікна. На щастя, при обстрілі лікарні у Баштанці ніхто не загинув, але є постраждалі. Функціонування операційної буде оперативно відновлено.

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