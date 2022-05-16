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Окупанти змушують маріупольців визнавати "злочини" ЗСУ, щоб отримати компенсацію

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Понеділок 16 травня 2022 15:02
Окупанти змушують маріупольців визнавати "злочини" ЗСУ, щоб отримати компенсацію Фото: Окупанти змушують маріупольців визнавати "злочини" ЗСУ, щоб отримати компенсацію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти оголосили початок реєстрації на отримання "компенсації" за зруйноване житло у Маріуполі. Місцевих змушують визнати "злочини" українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як відзначив Андрющенко, окупанти "обіцяють" 500 тисяч рублів за втрату житла, або ж 3 млн рублів за втрату родича.

"Реєстрацію заяв на компенсацію проводять в приміщенні школи №9. Однак, при поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці мають обов’язково зазначити, що майно "було знищено українськими військовими", а близьких "вбито українською армією", — повідомив Андрющенко

Водночас якщо ж маріуполець не визнає “злочини” наших бійців, йому відмовляють в отриманні "компенсації".

"З урахування психологічного тиску та стану інформаційної блокади маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками", - додав радника мера.

Ці ж самі "свідчення" маріупольців, окупанти планують продемонструвати в пропагандистських ЗМІ.

"В реальності проведення подібної компенсації не можливо. Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям Росія має витратити не менш 2,5 млрд доларів США. Що в поточному стані економіки Росії неможливо", - додав Андрющенко

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