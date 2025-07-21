Жеребьевка Лиги Европы: с кем сыграют украинские клубы

Еврокубковая судьба "Шахтера"

Если "горняки" пройдут турецкий "Бешикташ", то в третьем квалификационном раунде Лиги Европы они встретятся с неудачником противостояния между "Рейнджерсом" (Шотландия) и "Панатинаикосом" (Греция).

Отметим, что первый матч второго раунда квалификации лиги Европы между "Бешикташем" и "Шахтером" состоится в четверг, 24 июля, в Стамбуле. Начало матча - в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч между турецким и украинским клубами состоится через неделю - 31 июля.

Если же украинская команда уступит турецкому гранду, то ее еврокубковый путь продолжится в Лиге Конференций.

А что с "Динамо"?

Киевское "Динамо" стартует во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, где уже 22 и 29 июля сыграет против мальтийского клуба "Хамрун Спартанс".

По результатам сегодняшней жеребьевки, в случае победы над "Хамруном", "бело-синие" выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Однако в случае поражения от мальтийцев в ЛЧ, киевский клуб попадет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Первые поединки третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 7 августа, а ответные матчи пройдут 14 августа.

Украинские клубы ожидает напряженная борьба за место под еврокубковым солнцем, и уже в ближайшие недели станут известны их реальные шансы на успех.