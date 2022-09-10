ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жіноча збірна України впевнено обіграла Кіпр і вийшла на Євро-2023 з волейболу

Новость на русском →
Субота 10 вересня 2022 21:39
Жіноча збірна України впевнено обіграла Кіпр і вийшла на Євро-2023 з волейболу Фото: жіноча збірна України впевнено обіграла Кіпр і вийшла на Євро-2023 з волейболу (cev.eu)
Автор: Іван Носальський

Жіноча збірна України успішно закінчила виступ у відборі на чемпіонат Європи-2023 з волейболу. В останньому турі Українки змогли здолати команду Кіпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчу.

Відбір на Євро-2023 з волейболу

Кіпр - Україна - 0:3 (15:25, 14:25, 17:25)

Як і в більшості попередніх ігор відбору, українки не залишили своїм опоненткам шансу взяти навіть один сет. У першій партії кіпріотки змогли набрати тільки 15 очок, а в другій - 14.

У третьому сеті ситуація в грі не змінилася і українки змогли завершити його з різницею в сім очок на свою користь.

Зазначимо, що збірна України виграла всі шість ігор в рамках відбору на Євро-2023 з волейболу. При цьому наші спортсменки віддали суперникам всього лише 2 сети.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чоловіча збірна України з волейболу не змогла обіграти Словенію в рамках чвертьфінального матчу чемпіонату світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Кипр Волейбол
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі