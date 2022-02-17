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Жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх закінчився хокейний турнір серед жінок. У фінальному матчі збірна Канади обіграла команду США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

Фінал

Канада – США 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голи: Нерс (8), Пулен (16, 30) – Найт (37), Кессел (60)

Доволі швидко в першому періоді Сара Нерс вивела Канаду вперед. Ще до закінчення періоду Марі-Філіп Пулен подвоїла перевагу своєї команди. В середині другого періоду Пулен закинула третю шайбу у ворота американок. Ще до кінця періоду Гіларі Найт відіграла одну шайбу. А на останніх секундах матчу Аманда Кессел закинула другу шайбу у ворота Канади, але зрівняти рахунок американки не встигли.

Матч за бронзу

Фінляндія – Швейцарія 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голи: Вайнікка (12), Тапані (44), Лайтінен (55), Карвінен (60).

В матчі за третє місце боротьби не вийшло. Збірна Швейцарії змогла протриматись перші два періоди, пропустивши лише одну шайбу. Проте в останньому періоді збірна Фінляндії закинула три шайби та здобула розгромну перемогу.

Нагадаємо, що можна прочитати коли і хто змагатиметься за медалі 17 лютого.

Додамо, що можна переглянути підсумки дня 16 лютого та медальний залік.

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