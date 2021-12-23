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Військовий облік для жінок: у Міноборони розповіли, коли почнуть карати за ухилення

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 15:22
Військовий облік для жінок: у Міноборони розповіли, коли почнуть карати за ухилення Фото: у Міноборони розповіли, коли почнуть карати жінок за ухилення від постановки на військовий облік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Міністерстві оборони України повідомили, що до кінця 2022 року не каратимуть жінок, якщо вони не стануть на військовий облік. Також адміністративна відповідальність не загрожує керівникам підприємств, де вони працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"До кінця 2022 року жоден керівник підприємства або організації, а також самі жінки не будуть притягнуті до адміністративної відповідальності", - сказали на брифінгу.

Також підкреслювалося, що постановка на військовий облік жінок буде проведена до кінця наступного року.

Нагадавши, Міноборони України має розробити алгоритм постановки на військовий облік жінок. Інформація повинна з'явитися на сайті відомства і військкоматів.

Зазначимо, Міноборони затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

РБК-Україна розбиралося, кого стосується і що відомо про взяття на військовий облік українських жінок.

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