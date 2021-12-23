Військовий облік для жінок: у Міноборони розповіли, коли почнуть карати за ухилення

У Міністерстві оборони України повідомили, що до кінця 2022 року не каратимуть жінок, якщо вони не стануть на військовий облік. Також адміністративна відповідальність не загрожує керівникам підприємств, де вони працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача .

"До кінця 2022 року жоден керівник підприємства або організації, а також самі жінки не будуть притягнуті до адміністративної відповідальності", - сказали на брифінгу.

Також підкреслювалося, що постановка на військовий облік жінок буде проведена до кінця наступного року.