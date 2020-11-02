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У Женеві посилюють обмеження для ресторанів та магазинів

Женева, Понеділок 02 листопада 2020 14:56
У Женеві посилюють обмеження для ресторанів та магазинів
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 2 листопада, у Женеві (Швейцарія) влада запроваджує посилений карантин, сподіваючись сповільнити приріст нових заражень коронавірусом. Нові заходи діятимуть до 29 листопада, після чого будуть переглянуті.

Про це повідомляє Swiss Info.

Як повідомляється, з 19:00 повинні будуть припиняти свою роботу ресторани, бари, перукарні й салони краси та магазини, що не продають товари першої необхідності. Крім того, бари та ресторани можуть продавати їжу тільки "з собою" або доставкою.

Також у столиці закрили кінотеатри, музеї, концертні зали, спортзали та басейни. Однак дитсадки та школи продовжують працювати.

Зазначається, раніше у Женеві заборонили зібрання групами більше 5 осіб - як у громадських місцях, так і в домівках. Винятки з цього правила діють тільки для великих родин, а також для участі в похоронах.

Нагадаємо, 29 жовтня уряд Швейцарії ввів комендантську годину для ресторанів та барів.

Крім того, з 19 жовтня у Швейцарії діє масковий режим у всіх громадських місцях.

Також повідомлялось, що на початку вересня Швейцарія внесла Україну в так званий карантинний список країн. Тепер по приїзду в країну необхідно проходити двотижневий карантин.

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