У Женеві перед зустріччю Байдена і Путіна відбувся мітинг на підтримку Навального

У Женеві активісти вийшли на акцію на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального напередодні зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена. На мітинг прийшли кілька десятків людей.
Про це повідомляє Associated Press
Серед учасників був чоловік з оголеним торсом в масці Володимира Путіна - він роздавав фальшиві купюри, імітуючи корупційні виплати.
Крім того, 14 червня, швейцарський художник Джулієн Баро намалював графіті з Олексієм Навальним - таке ж було зафарбовано в Санкт-Петербурзі.
На графіті в Женеві є напис "Герой нашого часу" (Le hros de notre temps).
Зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться о 14:00 за Києвом на віллі Ла Гранж в Женеві. В ході саміту сторони обговорять стратегічну стабільність, коронавірус, Україну і ядерну угоду з Іраном, повідомляв помічник російського президента Юрій Ушаков
Детальніше про те, що говорили президенти про цю зустріч читайте в матеріалі РБК-Україна.