Дружина Зеленського одужала від коронавірусу

Фото: Олена Зеленська (РБК-Україна)

Олену Зеленську вже виписали з лікарні, лікування пневмонії продовжиться вдома

Дружина президента України Олена Зеленська одужала від коронавірусу COVID-19. Сьогодні, 3 липня, її виписали з лікарні.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Telegram.

Повідомляється, що Зеленська подолала коронавірусну інфекцію і

сьогодні виписалася з лікарні.

"Вона відчуває себе добре і щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двосторонньої пневмонії і буде проходити його вдома", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про те, що Зеленська захворіла на коронавірус, стало відомо 12 червня; на початковій стадії вона відчувала себе добре і не відчувала ніяких симптомів.

Однак уже 16 червня її госпіталізували з діагнозом двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості.

У зв'язку з хворобою дружини президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи, який тривав протягом двох тижнів. Весь цей час президент фактично був на самоізоляції, він щодня проходив тест на коронавірус.



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Автор: РБК-Україна