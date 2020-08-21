Дружина Зеленського розповіла, як перенесла коронавірус

Фото: Олена Зеленська (РБК-Україна)

Хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця

Перша леді України Олена Зеленська лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

Про це повідомила у своєму Facebook.

За її словами, на момент отримання позитивного тесту не було жодних симптомів. Вже на піку її хвороби з'ясувалося, що захворів і семирічний син Кирило Зеленський. Він легко переніс захворювання, яке супроводжувалося незначним підвищенням температури.

"На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже через два-три дня - пневмонія. Зі мною було саме так. Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читання книг в порожній квартирі на самоізоляції, а потім - висока температура (десь 39,6), комп'ютерна томографія, яка і показала двостороннє запалення легенів. В той же день я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, таблетки...", - зазначила Зеленська.

Загалом лікування тривало два тижні, ще один вона провела у лікарні з сином.

"Хвороба і відновлення після неї тривали більше місяця...", - додала Зеленська і закликала українців не недооцінювати коронавірус.

Нагадаємо, про те, що син Зеленського перехворів на коронавірус, стало відомо тільки сьогодні, 21 серпня.

Про одужання Олени Зеленської повідомлялося 3 липня; її госпіталізували з двобічною пневмонією 16 червня.