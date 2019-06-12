Дружина в.о. голови СБУ Баканова має російське громадянство

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що його дружина має російське громадянство. Про це повідомляється у Facebook прес-служби СБУ.

Баканов розповів, що спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення його на посаду заступника голови СБУ та не виявила перешкод наданню йому допуску до державної таємниці.

"Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищій навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ... Натомість, з 1998р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що дружина Баканова Оксана не відвідувала територію Російської федерації з 2013 року.

Раніше повідомлялося, що перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої та секретної інформації після його призначення в СБУ.

Нагадаємо, 22 травня Зеленський призначив Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено 22 травня.