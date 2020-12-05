Жовтий рівень небезпеки: Київ сьогодні накрив туман

Сильний туман сьогодні накрив Київ. Видимість у столиці буде обмеженою до кінця доби 5 грудня.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Синоптики попереджають, що у Києві протягом доби буде видимість від 200 до 500 метрів.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - наголосили в ДСНС.
Через негоду у столиці оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.
Нагадаємо, у західних областях України сьогодні прогнозують сильні пориви вітру. Синоптики оголосили на заході України перший рівень небезпеки.
Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні очікується суха погода. У західних областях синоптики прогнозують до +12 градусів тепла.
Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цими вихідними.