ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Жовтий рівень небезпеки: Київ сьогодні накрив туман

Автор: РБК-Україна

Сильний туман сьогодні накрив Київ. Видимість у столиці буде обмеженою до кінця доби 5 грудня.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Синоптики попереджають, що у Києві протягом доби буде видимість від 200 до 500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - наголосили в ДСНС.

Популярні новини

Через негоду у столиці оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.

Нагадаємо, у західних областях України сьогодні прогнозують сильні пориви вітру. Синоптики оголосили на заході України перший рівень небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні очікується суха погода. У західних областях синоптики прогнозують до +12 градусів тепла.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цими вихідними.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївДСНСПогода