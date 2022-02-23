"Жовта" зона скоротилася. МОЗ оновило карантинний розподіл
Міністерство охорони здоров'я скоротило "жовту" зону карантину. Станом на 23 лютого на цьому епідемічному рівні знаходяться всього три регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з оновленим карантинним розподілом, у "жовтій" зоні знаходяться Львівська, Харківська та Чернівецька області. У цих регіонах ситуація з поширенням коронавірусу залишається повністю контрольованою.
Сьогодні на "помаранчевий" епідемічний рівень перейшла Полтавська область. Всього в цій зоні карантину знаходяться 17 регіонів, у тому числі і Київ.
У "червоній" зоні карантину як і раніше п'ять областей - Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька.
У цих регіонах спостерігаються проблеми з коефіцієнтом зараження COVID-19 і рівнем госпіталізацій.
РБК-Україна вже повідомляло, що за минулу добу в Україні підтвердили понад 25 тисяч випадків коронавірусу.
При цьому в НАН України спрогнозували, що на початку березня кількість добових заражень коливатиметься від 13 до 26 тисяч.