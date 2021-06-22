ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Залізничні квитки подорожчають ще на 25%, - прогноз уряду

Новость на русском →
Україна, Вівторок 22 червня 2021 12:06
Залізничні квитки подорожчають ще на 25%, - прогноз уряду Фото: Залізничні квитки подорожчають ще на 25% у 2022 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом у 2022 році зростуть на 26%. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року.

Документ є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з документом, у 2020 році залізничні перевезення подорожчали на 6,1%. У 2021 році очікується зростання тарифів в цілому за рік на 22%.

У подальшому тарифи будуть зростати трохи швидше інфляції - на 6,5% у 2023 та у 2024 році.

Залізничні квитки подорожчають ще на 25%, - прогноз уряду

Нагадаємо, ціни на залізничні квитки в Україні почали піднімати з 1 квітня 2021 року. Щомісячне зростання на 2% призведе до підвищення тарифів до кінця року на 22%.

До цього квитки на потяги дорожчали у 2018 році: у травні та жовтні - по 12%. У 2019 році також планувалося підвищити тарифи двічі - на 12% з 1 квітня і на 12% з 1 жовтня. Індексація була закладена у фінансовий план "Укрзалізниці", але в підсумку прийнято не було.

У 2020 році підвищення вартості проїзду залізничним транспортом було заплановано з 1 березня. Ціни повинні були зростати на 2% щомісяця. Однак в Україні було оголошено карантин, і це питання було знято з порядку денного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця цены билеты
NEWS
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою