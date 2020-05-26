Залізничне сполучення в Україні запрацює раніше, ніж планувалося

Залізничне сполучення в Україні запустять вже на цьому тижні. Хоча Кабмін прийняв рішення про відновлення роботи залізничного сполучення з 1 червня.

Про це заявив повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "Сніданку з 1+1".

Також міністр повідомив, що вже цієї середи або від четверга з’являться в продажі залізничні квитки, на яких ціни піднімати не будуть. Утім, все одно вони здорожчають через гарячу літню пору.

Запустять всі типи поїздів. Першими поїдуть приміські електрички, далі поїзди далекого сполучення - швидкісні експреси та нічні поїзди. Вони курсуватимуть передусім на південь країни, але також потяги поїдуть за кордон.

Втім, в областях, де епідеміологічна ситуація не дозволяє запуск транспорту, потяги теж не будуть їздити.

"Робити висадку можна, а підбирати пасажирів - з логіки прийнятих рішень воно буде не раціональним і наражатиме на небезпеку інших пасажирів. Треба пам’ятати, що транспорт - це не тільки підвищення мобільності, але і розповсюдження хвороби", - наголосив Криклій.

Нагадаємо, Кабмін ввів з 22 травня адаптивний карантину терміном на один місяць.

Відзначимо, "Укрзалізниця" представила план відновлення приміського сполучення, який планується в два етапи.