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Залізничники затримали російського диверсанта: був перевдягнений у цивільне та "шукав церкву"

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Київ, Четвер 03 березня 2022 13:58
Залізничники затримали російського диверсанта: був перевдягнений у цивільне та "шукав церкву" Фото: залізничники затримали російського диверсанта (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Працівник Козятинського вагонного депо разом із бійцем тероборони затримали російського диверсанта. Він був перевдягнутий у цивільне і нібито "шукав церкву".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Він (диверсант - ред.) був перевдягнутий у старий цивільний одяг і нібито шукав церкву та священика, у якого працював. При огляді особи в нього було виявлено записку, яка підтверджує, що він є військовим збройних сил РФ. Цю особу було затримано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наразі в Україні масово виявляють диверсантів, тож СБУ назвала основні напрямки.

Додамо, Служба безпеки України пояснила, як користуватись спеціальним ботом, що допомагає визначати диверсантів.

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