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Железнодорожники задержали российского диверсанта: был переодет в гражданское и "искал церковь"

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Киев, Четверг 03 марта 2022 13:58
Железнодорожники задержали российского диверсанта: был переодет в гражданское и "искал церковь" Фото: железнодорожники задержали российского диверсанта (фото mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Работник Козятинского вагонного депо вместе с бойцом теробороны задержали российского диверсанта. Он был переодет в гражданское и якобы "искал церковь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Он (диверсант - ред.) был переодетый в старую гражданскую одежду и якобы искал церковь и священника, у которого работал. При осмотре лица у него была обнаружена записка, подтверждающая, что он является военным Вооруженных сил РФ. Это лицо было задержано", - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас в Украине массово выявляют диверсантов, поэтому СБУ назвала основные направления.

Добавим, Служба безопасности Украины объяснила, как пользоваться специальным ботом, помогающим определять диверсантов.

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