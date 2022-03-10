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Бажає пошматувати Європу, як і Україну: Зеленський про майбутні плани Путіна

Автор: Сергій Пишкін

На думку президента України Володимира Зеленського, голова Кремля Володимир Путін націлений не лише на нашу країну, але і на Європу загалом. Російська Федерація не визнає інші країни рівними для себе державами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для німецького видання Die Zeit.

"Ви чули, що анонсували у Москві останніми роками? Ви помітили якусь шанобливу фразу про Європейський Союз? Ви відчуваєте, що Путін визнає Європу рівною державою? Ні, він хоче роздерти Європу, як і Україну. Слухайте, що кажуть російські пропагандисти. Вони навіть проповідують у церквах про завоювання інших держав. Молдова, Грузія, Прибалтика. Я впевнений, що Польща також перебуває під загрозою. По суті, весь континент перебуває в небезпеці, поки Росія має можливість напасти на іншу державу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський переконаний у тому, що санкцій проти Російської Федерації недостатньо, аби агресор відступив.

Війна Росії проти України триває п'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаРосійська ФедераціяВолодимир Путін