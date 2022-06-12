Бажаємо програти у війні проти України: у Латвії "привітали" окупантів з днем Росії

У Латвії привітали громадян країни-агресора з так званим днем Росії. Їм побажали поразки в загарбницькій війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.
"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав він.
Додамо, що з 1992 року жителі країни-агресора відзначають цю дату як "День Росії". Саме 12 червня 1990 року у Москві ухвалили "декларацію про державний суверенітет" РФ.
Нагадаємо, що саме сьогодні з нагоди "дня Росії" відбудуться вуличні акції проти російської агресії в Україні. До них готуються десятки міст.
Акції, як правило, організовують росіяни, що живуть в цих країнах, і не згодні з політикою Володимира Путіна, виступають проти війни. До участі запрошуються і громадяни інших країн.
Вони, зокрема, відбудуться біля російських посольств або на центральних площах міст. Активісти зберуться зокрема в Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Берліні, Лондоні, Вашингтоні - і ще в десятках міст.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.