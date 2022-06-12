ru ua
Нд, 12 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У десятках країн день Росії відзначать акціями проти війни з Україною

Новость на русском →
Неділя 12 червня 2022 03:23
У десятках країн день Росії відзначать акціями проти війни з Україною Фото: у десятках країн день Росії відзначать акціями проти війни з Україною
Автор: Артур Родивилов

У різних країнах світу 12 червня, в російське державне свято День Росії, відбудуться вуличні акції проти російської агресії в Україні. До них готуються десятки міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Акції, як правило, організовують росіяни, що живуть в цих країнах, і не згодні з політикою Володимира Путіна, виступають проти війни. До участі запрошуються і громадяни інших країн.

Акції, як правило, відбудуться біля російських посольств або на центральних площах міст. Активісти зберуться зокрема в Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Берліні, Лондоні, Вашингтоні - і ще в десятках міст.

Про які-небудь підготовлювані акції протесту в Росії або Білорусі на сторінці організаторів не йдеться.

Заявку на узгодження акцій ніхто не подавав, а за інформування про неузгоджені акції загрожує покарання. Низка активістів повідомляли, що напередодні 12 червня їм дзвонили співробітники правоохоронних органів і попереджали про відповідальність за участь у можливих акціях.

Після російського вторгнення в Україну 24 лютого в багатьох містах світу проходили масові акції протесту, що збирали тисячі і десятки тисяч учасників.

У них брали участь і росіяни. У самій Росії були затримані понад 15 тисяч учасників акцій протесту. Останнім часом масових вуличних акцій проти війни в Росії не було, проходять тільки поодинокі пікети, учасників яких затримують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз