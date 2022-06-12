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Бажаємо програти у війні проти України: у Латвії "привітали" окупантів з днем Росії

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Рига, Неділя 12 червня 2022 10:33
Бажаємо програти у війні проти України: у Латвії "привітали" окупантів з днем Росії Фото: глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Латвії привітали громадян країни-агресора з так званим днем Росії. Їм побажали поразки в загарбницькій війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав він.

"день Росії"

Додамо, що з 1992 року жителі країни-агресора відзначають цю дату як "День Росії". Саме 12 червня 1990 року у Москві ухвалили "декларацію про державний суверенітет" РФ.

Акції в десятках країн

Нагадаємо, що саме сьогодні з нагоди "дня Росії" відбудуться вуличні акції проти російської агресії в Україні. До них готуються десятки міст.

Акції, як правило, організовують росіяни, що живуть в цих країнах, і не згодні з політикою Володимира Путіна, виступають проти війни. До участі запрошуються і громадяни інших країн.

Вони, зокрема, відбудуться біля російських посольств або на центральних площах міст. Активісти зберуться зокрема в Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Берліні, Лондоні, Вашингтоні - і ще в десятках міст.

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