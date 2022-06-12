Желаем проиграть в войне против Украины: в Латвии "поздравили" оккупантов с днем России

В Латвии поздравили граждан страны-агрессора с так называемым днем России. Им пожелали поражения в захватнической войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - написал он.

"день России"

Добавим, что с 1992 года жители страны-агрессора отмечают эту дату как "день России". Именно 12 июня 1990 года в Москве приняли "декларацию о государственном суверенитете" РФ.

Акции в десятках стран

Напомним, что именно сегодня по случаю "дня России" состоятся уличные акции против российской агрессии в Украине. К ним готовятся десятки городов.

Акции, как правило, организуют россияне, живущие в этих странах, и не согласные с политикой Владимира Путина, выступающие против войны. К участию приглашаются и граждане других стран.

Они, в частности, состоятся у российских посольств или на центральных площадях городов. Активисты соберутся в частности в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Берлине, Лондоне, Вашингтоне и еще в десятках городов.

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