Вступ до ЄС і НАТО: скільки українців проголосують "за" на референдумі

Якби референдум щодо вступу України в НАТО відбувся в березні 2021 року, 48% опитаних проголосували б за, 28% - проти. Ще 11% не брали б участі, а 13% вагаються з відповіддю.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" з 13 по 21 березня 2021 року на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні крім окупованих Росією територій. Методом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів опитано 2 400 осіб. Межа похибки при 95-відсотковому рівні довіри не перевищує 2%.

Крім того, 54% українців вважають, що Україна повинна бути членом Європейського Союзу, 20% вибирають Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.

Протягом останніх двох років підтримка вступу в НАТО знаходиться близько рівня 50%. Противників значно менше.

Зазначимо, дані опитування Центру "Социс" і Центру Разумкова свідчать, що на референдумах перемогли б прихильники вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке було проведено агентством Kantar у вересні 2020 року, у середньому 55% респондентів Франції, Німеччини, Італії, Польщі бачать Україну в ЄС.