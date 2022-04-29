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Жданов пояснив, навіщо Росія активізує атаки на півдні України

Фото: експерт пояснив, навіщо Росія активізує атаки на півдні (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Росія останнім часом активізувала атаки на півдні України. Таким чином агресор намагається знайти слабкі місця в обороні та розосередити українські війська.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що, незважаючи на поразку на півночі України, російська армія, як і раніше, розтягує війська на різних напрямках.

"Зараз, коли у них не вистачає резервів і ресурсів, нормальне командування почало б з переформатування і перегрупування військ. Але оскільки у них немає на це ні часу, ні можливості, вони просто намагаються атакувати нас з усіх боків, в усіх напрямках. Це не наступ - це атакуючі дії", - зазначив Жданов.

За його словами, Росія хоче досягти кількох цілей. Перша - знайти слабкі місця в обороні, друга - відвернути українські сили з донецького напрямку.

"Тому вони атакують з будь-яких позицій, будь-якими силами і в усіх напрямках одночасно. У них нічого не виходить на Донбасі. Тому вони вдаються до різних заходів, щоб розхитати ситуацію і виконати завдання, поставлені Кремлем. Вони шукають місце, де у них міг би бути успіх", - пояснив експерт.

Нагадавши, вчора російські військові випустили три ракети по Одеській області. Українські захисники збили їх.

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