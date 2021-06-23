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У Київській області обмежать рух вантажівок: графік і для кого зроблять виняток

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Київ, Середа 23 червня 2021 17:04
У Київській області обмежать рух вантажівок: графік і для кого зроблять виняток Фото: у Київській області обмежать рух вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Київській області вводиться обмеження на пересування великовантажного транспорту. При денній температурі вище 28 градусів заборонено рух вантажівок загальною масою понад 24 тонн або навантаженням на вісь понад 7 тонн з 12:30 до 20:30. Виняток зроблено для ряду транспортних засобів.

Про це повідомив прес-центр патрульної поліції Київської області.

"Обмеження введені у зв'язку з температурним режимом на території області", - наголошується в повідомленні.

Рух вантажівок, маса яких перевищує 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн, забороняється при денній температурі вище 28 градусів з 12:30 до 20:30.

Обмеження не поширюються на великовантажні, які перевозять:

  • небезпечні вантажі;
  • швидкопсувні товари;
  • живих тварин і птахів;
  • пересування пов'язане з попередженням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Обмеження на пересування вантажівок вводиться для збереження асфальтового дорожнього покриття, яке руйнується під вагою великовантажного транспорту, пояснили в прес-центрі.

Нагадавши, Київ з 20 Червня ввів заборону на в'їзд вантажівок у місто через спеку. Обмеження діє щодня з 10:00 до 22:00 при денній температурі вище 28 градусів.

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