У Київській області обмежать рух вантажівок: графік і для кого зроблять виняток

У Київській області вводиться обмеження на пересування великовантажного транспорту. При денній температурі вище 28 градусів заборонено рух вантажівок загальною масою понад 24 тонн або навантаженням на вісь понад 7 тонн з 12:30 до 20:30. Виняток зроблено для ряду транспортних засобів.

Про це повідомив прес-центр патрульної поліції Київської області .

"Обмеження введені у зв'язку з температурним режимом на території області", - наголошується в повідомленні.

Рух вантажівок, маса яких перевищує 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн, забороняється при денній температурі вище 28 градусів з 12:30 до 20:30.

Обмеження не поширюються на великовантажні, які перевозять:

небезпечні вантажі;

швидкопсувні товари;

живих тварин і птахів;

пересування пов'язане з попередженням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Обмеження на пересування вантажівок вводиться для збереження асфальтового дорожнього покриття, яке руйнується під вагою великовантажного транспорту, пояснили в прес-центрі.