Спека різко замінить дощі: прогоз погоди на сьогодні

В Україну сьогодні на зміну дощам прийде спекотна погода. Подекуди стовпчики термометра піднімуться до +31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території України без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. У всіх регіонах вдень буде спекотна погода.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів;

на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +29 +31;

у східних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів;

на півдні країни вночі +14 +16 градусів, а вдень +25 +29;

у центральних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів

Погода в Києві

Сьогодні в столиці сухо та сонячно. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +13 +15, а вдень +28 +30.