Спека різко замінить дощі: прогоз погоди на сьогодні
Фото: сьогодні на всій території України суха та спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україну сьогодні на зміну дощам прийде спекотна погода. Подекуди стовпчики термометра піднімуться до +31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні на всій території України без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. У всіх регіонах вдень буде спекотна погода.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів;
- на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +29 +31;
- у східних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів;
- на півдні країни вночі +14 +16 градусів, а вдень +25 +29;
- у центральних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів
Погода в Києві
Сьогодні в столиці сухо та сонячно. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +13 +15, а вдень +28 +30.
Нагадаємо, також синоптики розповіли, якою буде погода в наступному місяці.
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