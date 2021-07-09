Спека посилиться до +33 градусів: якою сьогодні буде погода в Україні
Фото: в Україні очікується спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні очікується спека. При цьому дощі відійдуть - опадів не буде в жодному регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода по Україні
В усіх регіонах сьогодні прогнозують спеку. Температура повітря прогріється від до +28-30 в Криму до +31-33 на Закарпатті.
Вночі позначки термометрів триматимуться на рівні +16-18 градусів.
Опадів сьогодні не очікується в усіх регіонах.
Погода в Києві
У столиці сьогодні буде спекотно. Вдень показники термометрів підвищаться до +31-33 градусів. Вночі - опустяться до +18-20 градусів.
В Києві протягом дня буде сонячно, опадів не прогнозують.