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Спека посилиться до +33 градусів: якою сьогодні буде погода в Україні

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П'ятниця 09 липня 2021 08:05
Спека посилиться до +33 градусів: якою сьогодні буде погода в Україні Фото: в Україні очікується спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні очікується спека. При цьому дощі відійдуть - опадів не буде в жодному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по Україні

В усіх регіонах сьогодні прогнозують спеку. Температура повітря прогріється від до +28-30 в Криму до +31-33 на Закарпатті.

Вночі позначки термометрів триматимуться на рівні +16-18 градусів.

Опадів сьогодні не очікується в усіх регіонах.

Спека посилиться до +33 градусів: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде спекотно. Вдень показники термометрів підвищаться до +31-33 градусів. Вночі - опустяться до +18-20 градусів.

В Києві протягом дня буде сонячно, опадів не прогнозують.

Спека посилиться до +33 градусів: якою сьогодні буде погода в Україні

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