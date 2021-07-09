Жара усилится до +33 градусов: какой сегодня будет погода в Украине
Фото: в Украине ожидается жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня ожидается жара. При этом дожди отойдут - осадков не будет ни в одном регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода по Украине
Во всех регионах прогнозируют жару. Температура воздуха прогреется от до +28-30 в Крыму до +31-33 на Закарпатье.
Ночью отметки термометров будут держаться на уровне +16-18 градусов.
Осадков сегодня не ожидается во всех регионах.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет жарко. Днем показатели термометров повысятся до +31-33 градусов. Ночью - опустятся до +18-20 градусов.
В Киеве в течение дня будет солнечно, осадков не прогнозируют.