Жара усилится до +33 градусов: какой сегодня будет погода в Украине

В Украине сегодня ожидается жара. При этом дожди отойдут - осадков не будет ни в одном регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Во всех регионах прогнозируют жару. Температура воздуха прогреется от до +28-30 в Крыму до +31-33 на Закарпатье.

Ночью отметки термометров будут держаться на уровне +16-18 градусов.

Осадков сегодня не ожидается во всех регионах.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет жарко. Днем показатели термометров повысятся до +31-33 градусов. Ночью - опустятся до +18-20 градусов.

В Киеве в течение дня будет солнечно, осадков не прогнозируют.