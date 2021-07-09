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Жара усилится до +33 градусов: какой сегодня будет погода в Украине

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Пятница 09 июля 2021 08:05
Жара усилится до +33 градусов: какой сегодня будет погода в Украине Фото: в Украине ожидается жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня ожидается жара. При этом дожди отойдут - осадков не будет ни в одном регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Во всех регионах прогнозируют жару. Температура воздуха прогреется от до +28-30 в Крыму до +31-33 на Закарпатье.

Ночью отметки термометров будут держаться на уровне +16-18 градусов.

Осадков сегодня не ожидается во всех регионах.

Жара усилится до +33 градусов: какой сегодня будет погода в Украине

Погода в Киеве

В столице сегодня будет жарко. Днем показатели термометров повысятся до +31-33 градусов. Ночью - опустятся до +18-20 градусов.

В Киеве в течение дня будет солнечно, осадков не прогнозируют.

Жара усилится до +33 градусов: какой сегодня будет погода в Украине

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