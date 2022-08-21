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Від гроз до спеки +34. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

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Україна, Неділя 21 серпня 2022 19:09
Від гроз до спеки +34. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень Фото: синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень 22-26 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчий робочий тиждень принесе українцям чимало погодних сюрпризів. Тому бажано не забувати парасольку і не втрачати сонцезахисні окуляри, вони ще можуть стати в нагоді.

Про те, якою буде погода протягом найближчих п'яти днів, пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Понеділок, 22 серпня

У цей день без дощів не обійдеться. Опади, причому із грозами, накриють Рівненську, Волинську, Львівську, Чернівецьку, Закарпатську, Івано-Франківську та Хмельницьку області. На решті території буде сонячно, місцями хмарно, але без опадів. Температура повітря варіюватиметься вдень +25...+32, вночі - +14...+21 залежно від регіону.

Від гроз до спеки +34. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Вівторок, 23 серпня

У цей день опадів не очікується, окрім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Спека на сході України, "зачепить" Дніпропетровську та Запорізьку області. У самому спекотному регіоні температура повітря вдень коливатиметься в межах +31…+34 вдень та +18…+21 вночі. У Дніпропетровській та Запорізькій областях буде трохи холодніше - +30…+32 вдень та +17…+20 - вночі. На решті території температура повітря коливатиметься в межах +26...+31 вдень та +13...+17 вночі.

Від гроз до спеки +34. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Середа, 24 серпня

Дощі із грозами так і не залишать західну частину України. При цьому зниження температури повітря буде незначним. На решті території сонячно, без опадів. Температурний режим залишиться у тому діапазоні.

Четвер, 25 серпня

У цей день очікується сонячна погода на всій території України, у тому числі західній. Хмарності чи натяку на опади також не очікується. Температура вдень буде в межах +29…+32 (але на сході - до +34). Вночі стовпчики термометра покажуть +15…+18 (на сході – +18..+20).

Від гроз до спеки +34. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

П'ятниця, 26 серпня

Подібна погода очікується і цього дня. Щоправда, настрою навряд чи додадуть опади на півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Крим) та в Запорізькій області. Температура повітря, попри опади, тут не стане нижчою. Збережеться звичний температурний режим і на решті території.

Від гроз до спеки +34. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

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