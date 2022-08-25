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Спека до +35 та вітер: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Четвер 25 серпня 2022 07:00
Спека до +35 та вітер: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні 25 серпня буде сухою та спекотною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 25 серпня, в Україні буде сухо та спекотно. В деяких регіонах прогнозуються пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опадів не прогнозується, проте можлива мінлива хмарність. У східних та південно-східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

На решті території буде спокійно, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +19, вдень +30 +32 градуси;
  • на заході вночі +15 +18 градусів, а вдень +30 +33;
  • у східних областях вночі +17 +20, вдень +32 +35 градусів;
  • на півдні країни вночі +19 +22 градуси, а вдень +31 +33;
  • у центральних областях вночі +16 +18, вдень +29 +32 градуси.

Спека до +35 та вітер: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +17 +19, а вдень +30 +32 градуси.

Спека до +35 та вітер: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на найближчий тиждень.

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