Спека до +35 та вітер: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні 25 серпня буде сухою та спекотною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 25 серпня, в Україні буде сухо та спекотно. В деяких регіонах прогнозуються пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опадів не прогнозується, проте можлива мінлива хмарність. У східних та південно-східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
На решті території буде спокійно, вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +16 +19, вдень +30 +32 градуси;
- на заході вночі +15 +18 градусів, а вдень +30 +33;
- у східних областях вночі +17 +20, вдень +32 +35 градусів;
- на півдні країни вночі +19 +22 градуси, а вдень +31 +33;
- у центральних областях вночі +16 +18, вдень +29 +32 градуси.
Погода в Києві
У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +17 +19, а вдень +30 +32 градуси.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на найближчий тиждень.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.