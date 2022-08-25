Спека до +35 та вітер: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні 25 серпня буде сухою та спекотною (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 25 серпня, в Україні буде сухо та спекотно. В деяких регіонах прогнозуються пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні опадів не прогнозується, проте можлива мінлива хмарність. У східних та південно-східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. На решті території буде спокійно, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +16 +19, вдень +30 +32 градуси;

на заході вночі +15 +18 градусів, а вдень +30 +33;

у східних областях вночі +17 +20, вдень +32 +35 градусів;

на півдні країни вночі +19 +22 градуси, а вдень +31 +33;

у центральних областях вночі +16 +18, вдень +29 +32 градуси. Погода в Києві У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +17 +19, а вдень +30 +32 градуси.